Survivor All Star 2022'de 24 Mayıs Salı akşamı heyecan doruğa çıktı ve dörtlü potada eleme heyecanı yaşandı. Sona yaklaştıkça artan gerilim devam ederken; haftanın eleme adaylarından Berkan, Ayşe, Hikmet ve Sude arasından hangisi adaya veda etti? İşte son gelişmeler...

Survivor All Star 2022'nin 24 Mayıs Salı günü izleyicilerle buluştu. Yeni bölümünde eleme heyeacanı yaşandı. Büyük bir rekabet yaşanan yarışmada heyecan doruğa çıkarken bir yarışmacı daha şampiyonluk hayallerine veda etti İşte Survivor'a veda eden isim...

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?



Kıyasıya bir yarışın yaşandığı mücadelede kazanan mavi takım oldu.



SURVIVOR ALL STAR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da dörtlü eleme potasında bu akşam elenecek olan isim birazdan yayınlanacak.

ELEME ADAYLARI KİMLERDİ?

Survivor All Star 2022'de haftanın ilk eleme adayı Gönüllüler takımından Berkan olurken; haftanın 2. eleme adayı Ayşe, 3. eleme adayı ise Hikmet oldu. Haftanın 4. eleme adayı ise yapılan oylama sonucu Ünlüler takımından Sude olarak belirlendi.