atv ekranlarının sevilen dizilerinden Hakim, 7. bölümüyle ekranlara geldi. Hakim izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünde neler yaşandığını merak ederken, arama motorlarında Hakim 7. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Hakim'in 7. bölümünde neler yaşandı? Hakim'in 7. ve yeni bölümüyle ilgili tüm bilgilere ve Hakim dizisinin 7. bölümüne haberimizden ulaşabilirsiniz.

atv ekranlarının yeni dizisi Hakim, 7. bölümüyle izleyicilerle buluştu. Hakim dizisini bekleyen izleyiciler, 23 Mayıs Pazartesi günü ekranlara gelen 7. bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Hakim'in 7. bölüm bilgileri...

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HAKİM 7. BÖLÜM KONUSU

Ayşe'nin, Ömer Arif'le Azem'i bir arada görmesi bütün taşları yerinden oynatır. Ömer Arif hayatının kararını vermek zorunda kaldığı o ana gelmiştir. Ozan tehlikeli bir aşk oyununun içine dalmışken aklı iyice karışır. Bir tarafta yıllardır tanıdığı Ceren, diğer tarafta yepyeni bir heyecan ama bir o kadar da tekinsiz Deniz vardır.

Oyuna yeni giren Kadir, pek çok gizli anlaşmayı da beraberinde getirir. Ortada, Ömer Arif'in öğrendiği anda yer yerinden oynayacak büyük sırlar vardır. Hem de Cevdet'in her şeyini kaybetmesine sebep olacak kadar... Dostu Ömer Arif'i bile...

Azem'in gücünü sorgulayanların başı büyük beladadır. Gülbahar, Azem ve Zümrüt... Geçmişten gelen büyük bir bağ bu bölümde ortaya çıkar.

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HAKİM KONUSU

Ömer Arif Derman; dürüst, adil ve vicdanlı olmayı ilke edinmiş, çevresi tarafından sevilip sayılan, başarılı bir hakimdir. Oğlu Ozan, annesinin ölüm yıldönümünde bir kazaya sebebiyet verir. Ozan'ın aracıyla çarptığı genç, onun tüm çabalarına rağmen olay yerinde hayatını kaybeder. Telaş ve korkuyla kaza mahallini terk eden Ozan, eve döndüğünde başından geçenleri babasına anlatır. Oğlunu kendi elleriyle adalete teslim etmek üzere emniyete giden Ömer Arif, orada kötü bir sürprizle karşılaşır. Ozan'ın ölüme sebebiyet verdiği kişi, ülkenin ünlü iş adamlarından, suç örgütü lideri Azem Demirkıran'ın oğludur. Acımasızlığı ile nam salmış bu adam ve eşi Zümrüt Demirkıran, oğullarının katilini bir an evvel bulmak istemekte, intikam yeminleri etmektedirler. Ömrü boyunca doğru ve adil kararlar vermeye gayret etmiş olan Ömer Arif, bir baba olarak oğlunu korumak için vicdanının sesini dindirmek zorundadır şimdi. Hakim, hayatının en zor kararını, bu kez oğlu adına verecektir! Üstelik içinden çıkılması güç, kirli bir hikayeye günbegün batacağını bilmeden…

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HAKİM OYUNCU KADROSU

- Erdal Beşikçioğlu

- Yurdaer Okur

- Ebru Özkan

- Uğur Yücel

- Hasibe Eren

- Fatih Berk Şahin

- Eslem Akar

- Seda Akman

- Burcu Kara

- Naz Çağla Irmak

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