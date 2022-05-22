Kanal D ekranlarının sevilen dizilerinden Yargı, 33. bölümüyle ekranlara geldi. Yargı izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünde neler yaşandığını merak ederken, arama motorlarında Yargı 33. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Yargı'nın 33. bölümünde neler yaşandı? Yargı'nın 33. ve yeni bölümüyle ilgili tüm bilgilere ve Yargı dizisinin 33. bölümüne haberimizde ulaşabilirsiniz.

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Yargı dizisinde heyecan dorukta. Yargı 22 Mayıs Pazar günü ekranlara geldi. İzleyiciler, Yargı 33. bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Yargı son bölüm bilgileri; Yargı 33. bölümü...

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YARGI 33. BÖLÜM KONUSU

Birbirlerine duydukları aşkın yan yana durmalarına yetmediği Ilgaz ve Ceylin, şimdi de boşanma ile büyük sarsılmıştır. Üstelik onları bekleyen, hayatlarının bir anda ortasına çöken ve henüz tam aydınlığa kavuşmamış Yeşim meselesi çözülmeyi beklerken...

Şimdiye kadar hep gülen taraf olan Yekta Tilmen cephesinde ufak da olsa bazı gedikler açılmaya başlamıştır. Bir yandan Pars'ın hazırladığı iddianame ile Serdar'ın şüpheli sıfatından çıkması onun işine yarıyorken, diğer taraftan da beklemediği, ona karşı hazırlanan planı henüz daha başlamadan bozabilecek midir? Ayrılığın ac��sı ile kendince baş etmeye çalışan Ilgaz, bir yandan da iyiden iyiye çözüme yaklaştığı Zafer cinayeti ile derinlemesine uğraşmak zorundadır. Bu vakada kader tarafından tekrar yolları birleşen Ilgaz ve Ceylin hem yollarını ayırmayı hem de birlikte hareket etmeyi dengede tutabilecek midir?

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