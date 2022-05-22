SURVIVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI? | 22 Mayıs Pazar Survivor'da 3. eleme adayı kim oldu?

SURVIVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI? | 22 Mayıs Pazar Survivor'da 3. eleme adayı kim oldu?

Survivor All Star 2022'nin 111. yeni bölümünde haftanın 3. dokunulmazlık oyunu oynandı ve heyecan dolu anlar ekrana geldi. Yarışmanın sıkı takipçileri, 'Survivor 2022 haftanın 3. dokunulmazlığını kim kazandı, eleme adayı kim oldu? Haftanın eleme adayları kimler?' sorularının cevabını arama motorunda sorgulamaya devam ederken; 22 Mayıs 2022 Survivor'a dair merak edilenler haberimizde...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 23.05.2022- 00:30