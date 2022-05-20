atv'nin ekranlarının sevilen dizilerinden Yalnız Kurt 17. yeni bölümü ile ekrana gelecek. 20 Mayıs Cuma günü saat 20.00'de izleyiciler ile buluşacak Yalnız Kurt dizisinin yeni bölümünde neler olacağı araştırılıyor. Dizinin sıkı takipçileri ise 'Yalnız Kurt 17. bölüm full izle, atv Yalnız Kurt izle, atv canlı yayın izle, Yalnız Kurt yeni bölüm izle' sorgulamalarını sürdürüyor. İşte Yalnız Kurt 17. yeni bölüme dair merak edilen detaylar...

Yalnız Kurt 17. yeni bölümde izleyenleri yine atv ekranlarına kilitleyecek. Yalnız Kurt izleyicileri, Yalnız Kurt 17. bölüm full izle, atv Yalnız Kurt izle, atv canlı yayın izle, Yalnız Kurt yeni bölüm canlı izle aramaları yapıyor. İşte yeni bölüme dair detaylar...

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YALNIZ KURT 17. BÖLÜM KONUSU NE?

Hakim'in intiharı sırasında olay yerinde olan Altay'ın bunu 5 numara ve diğerlerine açıklaması gerekecektir. Durumu açıklamak için Halit'in evine giden Altay geçmişte hayatını değiştiren adamlardan biriyle karşılaşır.

Paralarını kaybeden Nizam yeniden para bulmak zorundadır ve yapılanmadan bağımsız olarak Kuzey Irak'a gider. Nizam'ın Kuzey Irak'a gittiğini öğrenen Viking ise yetim kurtlarını toplayarak Nizam'ın peşinde olacaktır.

Kendisine Ahmet'i öldürme görevi verilen Doğan ise oldukça gergindir. Bu suikasti gerçekleştirmek için kendisine sebepler aramaktadır. Sare ise bir infaz emri aldığından emin olduğu Doğan'ın kimin peşinde olduğunu öğrenmek için elinden geleni yapar.

Altay, Halit'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirir ama asıl sürprizle kendisi karşılaşır. Halit, Altay'dan öyle bir şey ister ki karşılığında onun varisi olmasını teklif eder. Bu yeni gelişme karşısında Altay'ın kumandana her zamankinden daha çok ihtiyacı vardır.

Kendisinden para isteyen Nizam'dan kurtulmaya çalışan Dara, bir oyun kurmuştur. Dara oyununu kurarken Nizam onun peşindedir ama avcılar av olmuştur, Nizam'ın peşinde de Viking vardır. Kuzey Irak hareketli bir operasyona gebedir.

Doğan, aldığı infaz emri ile değerleri arasında bocalarken bir başka infaz emri de 4 numaranın tetikçisine verilmiştir. Tetikçi emri yerine getirmek için derhal harekete geçecektir.

Altay, hakimin yanında ne işi olduğunu 5 numaraya açıklayabilecek midir? Altay, Halit'in evinde karşılaştığı gizemli kişi kimdir? Dara'nın peşinde olan Nizam'ı, Nizam'ın peşinde olan Viking'i Kuzey Irak'ta neler beklemektedir? Doğan, Ahmet'i öldürmek için aradığı sebebi bulabilecek mi? Sare, Doğan'ın aldığı infaz görevinin kimin için olduğunu öğrenebilecek mi? Halit neyin karşılığında Altay'ın varisi olmasını isteyecek? 4 numaranın tetikçisi kimin infaz emrini yerine getirmek için görevlendirildi?

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Yönetmen: Çağatay Tosun

Senaryo: Murat Koca / Ali Alper Erze

Oyuncular: Cihan Ünal (Davud), Hasan Denizyaran (Altay), Damla Colbay (Esra), Murat Han (Doğan), Kürşat Alnıaçık (Viking), Polat Bilgin (Nizam), Hilmi Özçelik (Ahmet), Göktan Oktay Göztepe (Akif)

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