Kanal D ekranlarından izleyiciyle buluşan Camdaki Kız dizisinde heyecan dorukta. Camdaki Kız'ın 19 Mayıs Perşembe günü ekranlara gelen 43. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Camdaki Kız son bölüm bilgileri...

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CAMDAKİ KIZ 43. BÖLÜM KONUSU

Annesinin Feride değil Sema olduğunu öğrenen Nalan'ın dünyası başına yıkılır. Bunca yıl annesinden sevgi görmeyen Nalan için taşlar yerine oturmuştur. Hayri'nin yardım çabaları ise ters teper. Çat kapı Koroğlu Konağı'nı ziyaret eden Pervin ise Gülcihan tarafından pek de hoş karşılanmaz. Bu ziyaretten en rahatsız olan ise Rafet olacaktır. Muzo'nun Yönetim Kurulu Başkanı olduğu haberini alan Selen, bu değişimden hiç mutlu olmaz ve dengeleri değiştirecek bazı kararlar alır.

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👉CAMDAKİ KIZ 43. BÖLÜM İZLE

👉CAMDAKİ KIZ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉CAMDAKİ KIZ 43. BÖLÜM İZLE

👉CAMDAKİ KIZ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉CAMDAKİ KIZ 43. BÖLÜM İZLE

👉CAMDAKİ KIZ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉CAMDAKİ KIZ 43. BÖLÜM İZLE