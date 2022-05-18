Kuruluş Osman 94. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? | Kuruluş Osman yeni bölüm bu akşam var mı? KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM İZLE

atv ekranlarından yayınlanan Kuruluş Osman dizisi, 94. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Kuruluş Osman izleyicileri, dizinin heyecanla takip edilen yeni bölümünde neler yaşandığını merak ederken, arama motorlarında Kuruluş Osman 94. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Kuruluş Osman izleyicileri, "Kuruluş Osman yeni bölüm izle, Kuruluş Osman 94. bölüm izle, Kuruluş Osman yeni bölüm!" gibi aramalarda bulunuluyor. Kuruluş Osman yeni bölümüne ait detaylar haberimizde....

atv ekranlarından yayınlanan Kuruluş Osman, yeni bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Merakla beklenen 94. bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Kuruluş Osman 94. bölüm full izle, Kuruluş Osman izle, Kuruluş Osman 94. bölüm izle sorgularını sürdürüyor. Peki, Kuruluş Osman'ın 18 Mayıs Çarşamba günü yayınlanacak 94. bölümünde neler yaşanacak? Kuruluş Osman dizisinin 94. bölümünü buradan izleyebilirsiniz.

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KURULUŞ OSMAN 94. BÖLÜM KONUSU - YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Nikola'nın hain planı

Osman Bey ve Alpları İnegöl'ün kapısını kırmıştır artık. İnegöl Tekfuru Nikola'nın ise pes etmeye hiç niyeti yoktur. Nikola, Osman Bey'i büyük bir tuzağa çekme niyetindedir. Nikola'nın hain planı ne olacaktır?

Malhun ve Bala Hatun, Orhan ile Holofira'yı kurtarabilecek mi?

İnegöl fethine yetişmeye çalışan Malhun ve Bala Hatun, Orhan ile Holofira'nın başının belada olduğu haberini alırlar. Malhun ve Bala Hatun, Orhan ile Holofira'yı kurtarmak için nasıl bir hamle yapacaktır?

Gündüz Bey ağır yaralanıyor

Osman Bey, İnegöl Kalesi içinde ilerlerken, Alplar ve Gündüz Bey kaleyi ele geçirmek üzeredir. Gündüz Bey, olmadık bir anda, ağır bir şekilde yara alır. Gündüz Bey, İnegöl surlarında Kayı Sancağının dalgalandığını görebilecek midir?

Osman Bey tuzak kuruyor

Osman Bey, Nikola'nın tuzağına çekilir görünse de asıl tuzağı kendisi kurmuştur. Nikola'yı nasıl alt edecektir? Nikola için yapacak bir şey kalmamış gibidir. Güvendiği Kostantiniyye İmparatoru, Nikola'nın boynunu vurulmaktan kurtarabilecek midir? Osman Bey İnegöl'de zafere ulaşıp sevdiği herkesle birlikte fetih sevinci yaşayabilecek midir?

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Yapım : Bozdağ Film

Yapımcı : Mehmet Bozdağ

Yönetmen : Ahmet Yılmaz

Senaryo : Mehmet Bozdağ, Mehmet İlker Altınay, Aslı Zeynep Peker Bozdağ, Mert Özel, Fatmanur Güldalı, Ali Ozan Salkım, Abdulkadir İlter

Oyuncular : Burak Özçivit (Osman), Didem Balçın (Selcan), Yıldız Çağrı Atiksoy (Malhun), Serhat Kılıç (Kosses), Erkan Avcı (Nikola), Seda Yıldız (Edebalı), Özge Törer (Bala), Emre Basalak (Gündüz), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Rüzgar Aksoy (Turgut), Yiğit Uçan (Boran), Ahmet Yenilmez (Demirci), Emin Gürsoy (Kumral Abdal), Buse Arslan (Aygül), Açelya Özcan (Ayşe), Fatih Ayhan (Baysungur), Ömer Ağan (Saltuk), Ahmet Kaynak (Bahadır), Oğuzhan Karbi (Nestor), Melis Gürhan (Cornelia), Can Bartu Aslan (Aktemur), Burak Alp Yenilmez (Kutan), Recep Çavdar (Andreas)

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