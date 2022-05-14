Yaşama Karşı (Anti Life - Breach) filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Yaşama Karşı filmi ne zaman çekildi?

"Yaşama Karşı" filminin konusu, oyuncuları ve özeti gündemde yerini aldı. Sinemaseverler, bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak 'Yaşama Karşı' filminin ayrıntılarını araştırmaya başladı. Filmin yönetmen koltuğuna John Suits'in otururken; başarılı oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken Yaşama Karşı (Breach) filmine dair merak edilenler haber detaylarında...

2020 yapımı "Yaşama Karşı" filminin konusu ve oyuncuları gündemde yerini aldı. Bruce Willis'li Yaşama Karşı - Anti Life (Breach) filminin özeti ve çekimlerine dair detaylar araştırılmaya devam ederken; Yaşama Karşı filminin özeti, oyuncu kadrosu ve konusu haberimizde...

YAŞAMA KARŞI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Kısa bir süre sonra baba olacak Noah, bir uzay gemisinde çalışmaktadır. Burada yeni bir dünya bulmayı amaç edinmiştir. Noah ve geminin mürettebatı, tehlikeli bir düşmanla yüzleşmek zorunda kalır.

Bu düşman, kozmik bir tehdittir ve uzay gemisini dünyayı yok edecek bir silah olarak kullanmayı hedeflemektedir...

YAŞAMA KARŞI FİLMİNİN OYUNCU KADROSU