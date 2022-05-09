TRT 1 ekranlarının sevilen dizilerinden Alparslan Büyük Selçuklu, 24. bölümüyle izleyicilerle buluşacak. Alparslan Büyük Selçuklu izleyicileri, dizinin yeni bölümünde neler yaşanacağını merak ederken, arama motorlarında Alparslan Büyük Selçuklu 24. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu'nun 24. bölümünde neler yaşanacak? Alparslan Büyük Selçuklu'nun 24. yeni bölümüyle ilgili tüm bilgilere ve Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin 24. bölümüne dair detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde heyecan dorukta. İzleyiciler, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin 9 Mayıs Pazartesi günü ekranlara gelecek yeni bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte Alparslan Büyük Selçuklu son bölüm bilgileri...

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ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU DİZİSİ KONUSU NE?

Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Alparslan'ın kutlu yolculuğu…

Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey, veliahtını tayin edeceği gün, Bizanslıların Türkmenleri kılıçtan geçirdiği haberini alır. Anadolu'ya sefer emri verir. Sefere giden Selçuklu Meliklerine gizemli suikastçılar saldırır. Saldırının izleri Alparslan'ı hiç ummadığı bir yere götürür. Alparslan suikastçıların peşindeyken, Bizans zulmünden kaçan Türkmen kızı Akça'nın hayatını kurtarır. Bu, Alparslan ve Akça arasındaki destansı aşkın ilk kıvılcımı olur. Ancak Alparslan, Akça'nın güzelliğinin ardında sakladığı sırlardan habersizdir.

Bizans İmparatoru, Türkmenlerle olan sorunların çözülmesi için General Dukas ve Yüzbaşı Romen Diyojen'i Ani'ye gönderir. Ancak Ani Tekfuru Kekavmenos'un oğlu Yannis'in yaptığı hata, Sultan Tuğrul'un savaş kararı almasına yol açar. Çocukken gördüğü düşlerde kendisine kutlu fetihler müjdelenen Alparslan, Selçuklu ordusuyla birlikte Pasinler'de Bizans'la karşı karşıya gelir. Pasinler, Alparslan'a Anadolu'nun kapılarını Türklere açmak için çıktığı kutlu yolda ilk adım olacaktır.