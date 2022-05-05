Mesut Özil ile birlikte ikinci bebeklerini bekleyen Amine Gülşe, geçtiğimiz günlerde 29. yaş gününü kutladı.
Mesut Özil'den Amine Gülşe'ye dudak uçuklatan hediye!
Fenerbahçe'de bir süredir formasından uzak kalan Mesut Özil ailesine olan düşkünlüğüyle dikkat çekmeye devam ediyor. Özil'in, 2019 yılında nikah masasına oturduğu Amine Gülşe'ye aldığı hediyenin fiyatını duyanları şok etti.
2019 yılında evlendiği deneyimli futbolcuyla doğum gününü Çubuklu'daki bulunan milyonluk villalarında kutlayan Amine Gülşe, bir kez daha Fenerbahçeli yıldızın hediyeleriyle mest oldu.
Sarı-lacivertli ekipte top koşturan Mesut Özil, sevgilini pahalı hediyeleriyle şımartmayı sürdürüyor.