Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 29. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? | Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı yeni bölüm bu akşam var mı? BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI YENİ BÖLÜM İZLE

TRT 1 ekranlarında her hafta Perşembe günü izleyici ile buluşan Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinin bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağını sorgulamaya devam ediyor. 'Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı yeni bölüm ne zaman, Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı yeni bölüm neden yayınlanmadı, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?' soruları gündemde yerini alırken; Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinin 29. bölümüne dair detaylar haberimizde...

TRT 1 yayın akı��ında Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinin yeni bölümünü göremeyen izleyiciler, "bu akşam Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 29. yeni bölüm var mı, yok mu, neden yok, yeni bölüm ne zaman?" sorularının cevabını araştırmaya başladı. Peki, Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı ne zaman yayınlanacak, Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 29. yeni bölüm ne zaman ekrana gelecek? İşte merak edilenler...

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI DİZİSİNİN YENİ BÖLÜM BU AKŞAM YOK MU, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinin yeni bölümü bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanmayacak.

Perşembe günleri ekrana gelen dizi, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yayınlanmayacağından Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinin yeni bölümü 12 Mayıs Perşembe günü ekrana gelecek.