Özel hayatı ile dikkat çeken ünlü oyuncu Merve Boluğur sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu. Boluğur, İzmir'in çeşme ilçesi için "Lütfen gelmeyin" ifadesinde bulundu.

Şarkıcı Murat Dalkılıç ile evlilikleri sadece üç yıl süren ve sonrasında aşkta aradığı mutluluğu uzun süredir bulamayan güzel oyuncu Merve Boluğur'un ismi, bir süredir Türk pop müziğinin ünlü ismi Emre Kaya ile anılıyordu.

Önceki haftalarda Kaya ile görüntülenen Boluğur, haklarında çıkan haberlere yanıt vererek "İlişki yok, iş var" açıklamasını yapmıştı. Boluğur, Kaya'nın başarılı çalışmalarından söz ederek, onunla müzikle alakalı çalıştıklarını söylese de gazeteciler tarafından pek inandırıcı bulunmamıştı.

SAMİMİ POZLARINI PAYLAŞTI

Ardından arabesk albüm çalışması nedeniyle ekibiyle gece gündüz çalışan Emre Kaya'yı stüdyosunda ziyaret eden Merve Boluğur, ünlü popçu ile oldukça samimi pozlarını sosyal medya hesaplarında paylaşmıştı. Enerjik ve mutlu olduğu gözlenen güzel oyuncunun el ele göz göze ve derin sohbetler yaparken çekilen fotoğrafları, görenlere "Bu aşk değil de nedir" dedirtmişti.

Yakın çevresi tarafından işkolik olduğu bilinen, arabesk albüme mola verip, mekanlara çıktığında ise hep Merve Boluğur ile görüntülenen Emre Kaya; bu konudaki sessizliğini korurken, sempatik oyuncunun bunun tam tersi paylaşımlar yapması ise kafaları karıştırmıştı. Kaya'nın ise sosyal medya hesaplarında işi ve spor dışında hiçbir paylaşım yapmaması dikkat çekmişti.

"AŞIK OLDUĞUMDA SÖYLERİM"

Bir magazin sayfası tarafından 'Merve Boluğur ile Emre Kaya'nın aşk dansı' açıklamasıyla paylaşılan görüntüleri aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabından yayınlayan oyuncu, "Arkadaşım demiştim ya... Aşık olduğumda söylerim" ifadelerini kullanmıştı.

"SETLERDEN ARTIK BIKTIM"

Merve Boluğur, dizi setlerine uzun süre ara verdiğini açıkladı. Tatil sezonunu Çeşme'de açan oyuncu, "Burada biraz dinleneceğim. Dizi setlerinden artık bıktım. Günde 17-18 saat çalışarak, ömrümü çürütecek biri değilim. Kendime daha rahat bir iş hedefliyorum. Bu yüzden de uzun süre dizi setlerine dönmeyi düşünmüyorum" diye konuştu.

SOLUĞU ALAÇATI'DA ALDI

Bir süredir ekrandan uzak olmasına rağmen sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Merve Boluğur sonunda denize girdi. Her fırsatta yazı özlediğini söyleyen oyuncu soluğu Alaçatı'da aldı.

Sabahın erken saatlerinde denize koşan oyuncu Merve Boluğur önce siyah bikinisiyle bir pozunu paylaştı. Ardından ise tatilcilere seslendi. "Yazı getirdim dağılın" diyen oyuncu "Alaçatı bomboş sahibi gibiyim, lütfen gelmeyin" dedi.