Baba dizisinin 12. yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? Baba dizisinin yeni bölümü bu akşam var mı? | BABA YENİ BÖLÜM İZLE

Show TV ekranlarında her hafta Salı günü izleyici ile buluşan Baba dizisinin sıkı takipçileri, dizinin bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağını sorgulamaya devam ediyor. 'Baba yeni bölüm ne zaman, Baba yeni bölüm neden yayınlanmadı, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?' soruları gündemde yerini alırken; Baba dizisinin 12. bölümüne dair detaylar haberimizde...

Show TV yayın akışında Baba dizisinin yeni bölümünü göremeyen izleyiciler, "bu akşam Baba 12. yeni bölüm var mı, yok mu, neden yok, yeni bölüm ne zaman?" sorularının cevabını araştırmaya başladı. Peki, Baba ne zaman yayınlanacak, Baba 12. yeni bölüm ne zaman ekrana gelecek? İşte detaylar...

BABA DİZİSİNİN YENİ BÖLÜM BU AKŞAM YOK MU, BABA 12. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Baba dizisinin yeni bölümü bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanmayacak.

Salı günleri ekrana gelen dizi, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayınlanmayacağından Baba dizisinin 12. yeni bölümü 10 Mayıs Salı günü ekrana gelecek.