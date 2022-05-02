TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star 2022'de haftanın 4. dokunulmazlık oyununun kazananı 2 Mayıs Pazartesi günü yayınlanan bölümde belli oldu. Peki, Survivor All Star 2022 dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte detaylar...
SURVİOR ALL STAR 2022'DE 4. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survior All Star 2022 dokunulmazlık oyununu kazanan Gönüllüler takımı oldu.
SURVIVOR'DA HAFTANIN 4. ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor'da yapılacak oylamanın ardından haftanın 4. eleme adayı birazdan haberimizde yer alacak.
SURVIVOR'DA BU HAFTA KİMLER ELEME ADAYI OLDU?
Survivor'da Ünlüler takımının yaptığı oylamanın ardından 3. eleme adayı Ayşe, 2. eleme adayı Barış Yağcı oldu. Haftanın ilk eleme adayı ise Evrim Keklik olmuştu. Son olarak 4. eleme adayı ise birazdan belli olacak.
KIRMIZI TAKIM
- Adem
- Sude
- Gökhan
- Sema
- Anıl
- Merve
- Batuhan
- Barış
- Ayşe
MAVİ TAKIM
- Atakan
- Nagihan
- Ogeday
- Berkan
- Parviz
- Seda
- Hikmet
- Evrim
- Nisa