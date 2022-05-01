Kanal D ekranlarından yayınlanan Yargı dizisi, 31. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Yargı dizisi, 30. bölümüyle takipçilerinin beğenisini kazanmıştı. Heyecanla izlenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Yargı 31. bölüm full izle, Kanal D Yargı izle, Yargı yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Yargı dizisinin 31. ve en son yayınlanan bölümü...
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YARGI 31. BÖLÜM KONUSU
Ilgaz ve Ceylin boşanma kararı alıyor!
Yaşanan tüm olaylar çiftin arasına girmiştir. Ilgaz boşanmaları gerektiğini söyler. Ilgaz ve Ceylin'in boşanma kararına dair merak edilenler yeni bölümde...
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