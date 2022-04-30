atv ekranlarının sevilen dizilerinden Kardeşlerim 50. bölümüyle izleyicilerle buluşacak. Kardeşlerim izleyicileri, dizinin merakla takip edilen yeni bölümünde neler yaşandığını merak ederken, arama motorlarında Kardeşlerim 50. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Kardeşlerim 50. bölümünde neler yaşanacak? Kardeşlerim 50. bölümüyle ilgili tüm bilgilere ve Kardeşlerim dizisinin son bölümüne haberimizden ulaşabilirsiniz.

atv ekranlarının sevilen dizilerinden Kardeşlerim 49. bölümüyle izleyicilerle buluştu. Kardeşlerim izleyicileri, dizinin merakla takip edilen yeni bölümünde neler yaşandığını merak ederken, arama motorlarında Kardeşlerim 49. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Kardeşlerim 49. bölümünde neler yaşandı? Kardeşlerim 49. bölümüyle ilgili tüm bilgilere ve Kardeşlerim dizisinin son bölümüne haberimizden ulaşabilirsiniz.

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KARDEŞLERİM 50. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Biz kimseyi yarı yolda bırakmadık, onlar müsait bir yerde indiler."

Emir, arabasıyla beraber denizin derinliklerinde kaybolurken, Asiyeler de iş birliği yapmaktan başka çareleri olmadığını kabullenirler. Ataman Koleji'nde; Ömer, Doruk, Oğulcan ve Berk'i ciddi derecede etkileyecek sürprizler yaşanmaya başlarken, şirketteki iplerin elinde olduğunu göstermek isteyen Akif, Ayla ve Nebahat'e kurnazca bir oyun kurar. Gönül, Orhan'ı Şengül'den uzaklaştırmak için sinsi hamleler yaparken, çaresizce ne yapacaklarını düşünen Asiyeler ise, okulda gördükleri manzara karşısında şoke olurlar.

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Yönetmen: Serkan Birinci

Hikâye ve Senaryo: Gül Abus Semerci

Oyuncular: Celil Nalçakan (Akif), Halit Özgür Sarı (Kadir), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Damlasu İkizoğlu (Melisa), Gözde Türker (Harika), Kaan Sevi (Mazlum), Melis Minkari (Aybike), İrem Salman (Talya), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk)

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