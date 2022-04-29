SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? 29 Nisan Survivor 1. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Survivor All Star 2022'de heyacan tüm hızıyla devam ediyor. Survivor'da 29 Nisan Cuma günü yayınlanacak yeni bölümünde, dokunulmazlık oyununun galibi merak ediliyor. Survivor'ın sıkı takipçileri arama motorlarında, 'Survivor izle, Survivor All Star dokunulmazlık izle, Survivor 29 Nisan dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor 29 Nisan dokunulmazlık oyununun galibi kim?' gibi aramalarda bulunuldu. Survivor'da 1. eleme adayı kim oldu? İşte Survivor'a ait detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 29.04.2022- 15:30 Güncelleme Tarihi: 29.04.2022- 15:30