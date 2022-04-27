Yeşilçam'ın unutulmaz isimleri arasında yer alan Kadir İnanır, geçtiğimiz aylarda beyin kanaması geçirmişti. Sonrasında oldukça zor zamanlar geçiren İnanır, tam anlamıyla eski sağlığına kavuşmuş değil.

73 yaşındaki usta oyuncu önceki gün Etiler'de objektiflere yansıdı. Sevgilisi Jülide Kural ile bir mekana girerken görüntülenen İnanır'ın yürümekte güçlük çektiği dikkatlerden kaçmadı.

Uzun yıllar sektörde mücadele verdiğini anlatan Kadir İnanır, "Bugünlere kolay gelmedim. Bu markayı dik tutmak için yaşamın içinde gösterdiğimiz fedakârlığı burada anlatmaya kalksam zaman yetmez. Markamı nasıl koruduğumu, nasıl var ettiğimi. 70 yıllık mücadelem bu. Benim hâlâ reklam filminde oynadığıma inanmıyorlar. Eski görüntüler zannediyorlar. Halbuki yeni çektik. Bir sahnede görünmenin halkın gözündeki bana dönüşümü beni mutlu ediyor" ifadelerini kullanmıştı.