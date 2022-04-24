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Survivor All Star 3. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 24 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve 3. eleme adayı
Survivor All Star 2022'de heyacan tüm hızıyla devam ediyor. Survivor'da 24 Nisan Pazar günü yayınlanacak yeni bölümünde, dokunulmazlık oyununun galibi merak ediliyor. Survivor'ın sıkı takipçileri arama motorlarında, 'Survivor izle, Survivor All Star dokunulmazlık izle, Survivor 24 Nisan dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor 24 Nisan dokunulmazlık oyununun galibi kim?' gibi aramalarda bulunuldu. Survivor'da 3. eleme adayı kim oldu? İşte Survivor'a ait detaylar haberimizde...
Survivor All-Star 2022'de heyecan devam ediyor. 24 Nisan Pazar günü yayınlanacak yeni bölümde 3. dokunulmazlık oyunu ekrana gelecek. Kırmızı ve Mavi takım dokunulmazlığı kazanmak için kıran kırana mücadele edecek. İşte Survivor All Star'da haftanın üçüncü dokunulmazlığı...
Survivor All Star 87. yeni bölümde yarışmacılar zorlu bir parkurda karşı karşıya gelecek. 24 Nisan Pazar günü yayınlanacak ve büyük bir mücadeleyi ekrana getirecek dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli olduğunda gelişmeler haberimizde yer alacak.