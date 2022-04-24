Survivor All Star 3. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 24 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve 3. eleme adayı

Survivor All Star 2022'de heyacan tüm hızıyla devam ediyor. Survivor'da 24 Nisan Pazar günü yayınlanacak yeni bölümünde, dokunulmazlık oyununun galibi merak ediliyor. Survivor'ın sıkı takipçileri arama motorlarında, 'Survivor izle, Survivor All Star dokunulmazlık izle, Survivor 24 Nisan dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor 24 Nisan dokunulmazlık oyununun galibi kim?' gibi aramalarda bulunuldu. Survivor'da 3. eleme adayı kim oldu? İşte Survivor'a ait detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 24.04.2022- 14:30 Güncelleme Tarihi: 24.04.2022- 14:30