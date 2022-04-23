SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 23 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

TV 8'in merakla takip edilen yarışma programı Survivor'da heyecan devam ediyor. Survivor izleyicileri 23 Nisan Cumartesi günü yayınlanan bölümde dokunulmazlık ve eleme adayının kim olduğunu merak ediyor. Peki Survivor'da dokunulmazlık ödülünü kim kazandı? Survivor'da eleme adayı kim oldu? Detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 23.04.2022- 22:34 Güncelleme Tarihi: 23.04.2022- 23:21