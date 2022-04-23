SURVIVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Survivor All Star 86. yeni bölümde yarışmacılar zorlu bir parkurda mücadele etti. 23 Nisan Cumartesi günü yayınlanan dokunulmazlık oyununu Ünlüler takımı kazandı.
SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU, YOKLUK ADASINA KİM GİTTİ?
Survivor'da bu hafta yokluk adasına giden ilk isim Gökhan Keser olmuştu. İkinci isim ise bu akşam belli olacak ve belli olur olmaz haberimizde yer alacak...
SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?
Survivor'da elenen isim Salı günü belli olacak...
KIRMIZI TAKIM
- Adem
- Sude
- Gökhan
- Sema
- Anıl
- Merve
- Batuhan
- Barış
- Ayşe
MAVİ TAKIM
- Atakan
- Nagihan
- Ogeday
- Berkan
- Parviz
- Seda
- Hikmet
- Evrim
- Nisa