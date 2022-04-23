Buz Devri 5 filminin konusu gündemde yerini aldı. Buz Devri 5: Büyük Çarpışma ne zaman çekildiği araştırılmaya devam ederken, filmin seslendirmesinde hangi sanatçıların yer aldığı da merak edilenler arasında yerini aldı.Yönetmen koltuğununu Mike Thurmeier ve Galen T. Chu paylaştığı 'Buz Devri 5: Büyük Çarpışma' filminin konusu, karakterleri ve Türkçe dublajında yer alan sanatçılar haber detaylarında...

'Buz Devri 5: Büyük Çarpışma filminin konusu ve oyuncuları araştırılmaya başladı. Yediden yetmişe birçok kişinin favori filmlerinden biri olan Buz Devri'nin konusu, oyuncuları, seslendiren sanatçılar ve filmin çekim yılına dair merak edilen detaylar haberimizde...

BUZ DEVRİ 5: BÜYÜK ÇARPIŞMA FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Scrat'in meşe palamudunun peşindeki bitmeyen takibi, bu kez Dünya'nın dışına çıkmasına neden olur fakat Scrat, birtakım şanssız tesadüfler sonucunda dünyayı yok edebilecek olaylar zincirini başlatır.

Dünyaya çarpacağı kaçınılmaz olan göktaşından kaçabilmek için Manny, Sid, Diego ve arkadaşları, daha önce hiç görmedikleri yerler ve yaratıklarla karşılaşacakları bir yolculuğa çıkarlar. Mecara dolu bu yolculukta onları birçok şey beklemektedir...

BUZ DEVRİ 5 BÜYÜK ÇARPIŞMA FİLMİNDEKİ KARAKTERLERİ KİM SESLENDİRİYOR?

Fox Animation Studios ve Blue Sky Studios firmalarının yapımcılığında hayata geçen serinin beşinci filmininTürkçe seslendirme kadrosunda yer alan isimler merak ediliyor. İşte Buz Devri'nin Türkçe dublajında yer alan isimler:

Ali Poyrazoğlu

Haluk Bilginer

Yekta Kopan

Altan Erkekli

Ecem Uzun

Didem Barış Atlıhan

Barış Özgenç

BUZ DEVRİ 5 OYUNCULARI