TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşan Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinde heyecan dorukta. İzleyiciler, Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinin 21 Nisan Perşembe günü ekranlara gelen yeni bölümünde neler yaşanacağını merak ediyor. İşte Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı son bölüm bilgileri...

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BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI 28. BÖLÜM KONUSU

Tüm çabalarına rağmen Baba Oruç ve Hızır'ın kendisini kurtarmakta çaresiz kaldığını öğrenen İlyas, Esma yardımıyla tutulduğu zindandan kaçmış ve Mesih Paşa'nın yaverini Kelemez'deki katliamın asıl suçlularını itiraf etmesi için esir almıştı. Oruç bu olay karşısında İlyas'ı bulduğu yerde öldüreceğini söyleyen Mesih Paşa'ya engel olamamış ve İlyas gözleri önünde vurularak düşmüştü. Oruç, kardeşini vuran Mesih Paşa'dan intikamını nasıl alacaktır? İlyas yaşayacak mıdır? Hüma, İlyas'ın zindandan kaçmasına sebep olan Esma'ya İlyas'ın canına bir şey olduğu takdirde onu çiğneyip geçeceğini söylemişti. Hüma ona nasıl bir ceza verecek ve Esma bunun karşılığında ne yapacaktır? Hızır, Piri Reis ve Murad, Don Diego'nun himayesine girmeye hazırlanan Şahbaz'ın ve yanındaki Piero'nun izini bulmuş ve onları yakalayacakları esnada tuzağa düşürülmüşlerdi. Kara Hasan ve Osmanlı askerlerinin yetişmesiyle bu tuzaktan kurtulan Hızır ve leventler, Şahbaz ve Piero'yu Kelemez'e götürmeyi başarabilecek midir? Yolda onları bekleyen engeller neler, yeni düşmanlar kimler olacaktır? Kelemez'deki katliamda Gabriel'in parmağı olduğu ortaya çıkacak mıdır? Modon fethi başlayacak mıdır?

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👉BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI 28. BÖLÜM İZLE

👉BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI 28. BÖLÜM İZLE

👉BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI 28. BÖLÜM İZLE

👉BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI 28. BÖLÜM İZLE

👉BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI 28. BÖLÜM İZLE