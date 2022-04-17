Survivor All Star 2022'de heyacan tüm hızıyla devam ediyor. Survivor'da 17 Nisan Pazar günü yayınlanacak yeni bölümünde, dokunulmazlık oyununun galibi merak ediliyor. Survivor'ın sıkı takipçileri arama motorlarında, 'Survivor izle, Survivor All Star dokunulmazlık izle, Survivor 17 Nisan dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor 17 Nisan dokunulmazlık oyununun galibi kim?' gibi aramalarda bulunuldu. Survivor'da 3. eleme adayı kim oldu? İşte Survivor'a ait detaylar haberimizde...

Survivor'da heyecan son sürat devam ediyor. 17 Nisan Pazar günü yayınlanacak yeni bölümde dokunulmazlık oyunu oynanacak. Ünlüler ve Gönüllüler takımı dokunulmazlık oyunu için kıyasıya rekabet içerisinde bulunacak. Peki Survivor All Star'da dokunulmazlığı hangi takım kazanacak? 17 Nisan Survivor dokunulmazlık hangi takımın oldu? Survivor eleme adayı kim oldu? İşte tüm detaylar...

17 NİSAN SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor All Star'da 17 Nisan Pazar günü oynanan dokunulmazlık oyununun galibi belli olunca haberimizde yer alacak.

SURVIVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?



Survivor All Star 2022'de haftanın ilk eleme adayı yapılan ada konseyi sonrası Gönüllüler takımından Evrim Keklik olmuştu. İkinci eleme adayı ise yine Gönüllüler takımından Ayşe Yüksel oldu. 3. eleme adayı belli olunca haberimizde yer alacak.