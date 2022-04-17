David Beckham'ın Amerikalı aktrist Nicola Peltz'le hayatını birleştiren oğlu Brooklyn'e düğün hediyesi olarak yarım milyon euroluk bir araba aldığı ortaya çıktı.



İngiliz magazin basınına konu olan iddialara göre David Beckham'ın Brooklyn'e 461 bin euro değerinde modifiye edilmiş elektrikli 1954 model Jaguar XK140 hediye ettiği kaydedildi. Yaklaşık 3.5 milyon dolar harcanan düğün dünya basını tarafındna ilgiyle takip edildi.



Düğün ABD'nin Florida eyaletinde gerçekleşti ve davetlilere çekim yasağı getirildiği için henüz fotoğraf ve görüntüler basına yansımadı.