atv ekranlarının sevilen dizilerinden Kardeşlerim 48. bölümüyle izleyicilerle buluşacak. Kardeşlerim izleyicileri, dizinin merakla takip edilen yeni bölümünde neler yaşandığını merak ederken, arama motorlarında Kardeşlerim 48. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Kardeşlerim 48. bölümünde neler yaşanacak? Kardeşlerim 48. yeni bölümüyle ilgili tüm bilgilere ve Kardeşlerim dizisinin son bölümüne haberimizden ulaşabilirsiniz.

Atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Kardeşlerim dizisi, 48. bölümüyle izleyicilerle buluşacak. Kardeşlerim izleyicileri, dizisinin 16 Nisan Cumartesi günü ekranlara gelecek yeni bölümü için geri sayım devam ederken yeni bölüme dair merak edilenler haberimizde...

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KARDEŞLERİM 48.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Adam olmak kuruş ile değil, duruş ile ölçülür; size yanlış öğretmişler."

Çocuklar, baygın bir halde hastaneye kaldırılırken, yaşananlara sebep olan Şengül de büyük bir pişmanlık duygusu içindedir. Liselerarası Dans Yarışması'nda Ataman Koleji'ni temsil edecek öğrencilerin seçmeleri için, tüm çiftler canla başla çalışmaya başlarlar. Nebahat, Akif ile Suzan'ın evliliğine darbe vurmak için kolları sıvarken, Tolga ve Emir'in yaptığı sinsi oyun ise, Oğulcan'ı çok büyük bir tehlikeyle karşı karşıya bırakır.

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Yönetmen: Serkan Birinci

Hikâye ve Senaryo: Gül Abus Semerci

Oyuncular: Celil Nalçakan (Akif), Halit Özgür Sarı (Kadir), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Damlasu İkizoğlu (Melisa), Gözde Türker (Harika), Kaan Sevi (Mazlum), Melis Minkari (Aybike), İrem Salman (Talya), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk)

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👉KARDEŞLERİM 48. BÖLÜM İZLE

👉KARDEŞLERİM TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉KARDEŞLERİM 48. BÖLÜM İZLE