20 yıllık aranın ardından barışan Jennifer Lopez ve Ben Affleck çiftinin ne zaman evleneceği merak konusuydu. Lopez, internet sitesinden yaptığı açıklamada, banyoda evlenme teklifi aldığını duyurdu. İşte detaylar...

Dünyadaki en sevdiği yer olan köpüklü bir küvette evlenme teklifi aldığını belirten Lopez, "Hiç de süslü bir şey değildi, ama hayal edebileceğim en romantik şeydi. Güzel aşkım dizlerinin üzerine çöktü ve evlenme teklif etti. Tamamen hazırlıksız yakalandım ve gözlerinin içine bakıp aynı anda hem ağlayarak hem de gülerek, 20 yıl sonra bunun tekrar yaşandığı gerçeğini kafamdan atmaya çalıştım" ifadelerini kullandı.

Evlenme teklifinde Ben Affleck tarafından alınan yüzüğü de paylaşan Lopez, "Yeşil, her zaman benim uğurlu rengimdi ve şimdi de öyle" açıklamasını yaparken, yüzüğün değerinin yaklaşık 3 milyon Euro olduğu ifade edildi.