atv ekranlarının sevilen dizilerinden Kuruluş Osman, 90. bölümüyle izleyicilerle buluştu. Kuruluş Osman izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünde neler yaşandığını merak ederken, arama motorlarında Kuruluş Osman 90. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Kuruluş Osman 90. bölümünde neler yaşandı? Kuruluş Osman'ın 90. ve yeni bölümüyle ilgili tüm bilgilere ve Kuruluş Osman dizisinin 90. bölümüne haberimizden ulaşabilirsiniz.

atv ekranlarından yayınlanan Kuruluş Osman dizisi, 90. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Kuruluş Osman dizisi, 89. bölümüyle takipçilerinin beğenisini kazanmıştı. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Kuruluş Osman 90. bölüm full izle, atv Kuruluş Osman izle, Kuruluş Osman yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Kuruluş Osman dizisinin 90. ve en son yayınlanan bölümü...

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KURULUŞ OSMAN 90. BÖLÜM KONUSU

Yıl 1299 olmuştur. Osman Bey'in oğulları Orhan ve Alaeddin iyice büyüyüp serpilmiştir. Bitinya'da kurulan yeni oyunlar Osman Bey'i nasıl bir yola sokacaktır? Bilecik Tekfuru Justinyanus ve Yarhisar Tekfuru Basileus, Bitinya'daki dengeleri değiştirmeye kararlıyken Osman Bey ise gözünü yıllar yılı fethi için uğraştığı İnegöl'e dikmiştir. Osman Bey'in bu uğurda ilk adımı ne olacaktır?

Osman Bey'in yeni düşmanları Bilecik Tekfuru Justinyanus ve Yarhisar Tekfuru Basileus

Osman Bey'i büyük bir tehlike olarak gören Yarhisar Tekfuru Basileus ve Bilecik Tekfuru Justinyanus akraba olacaktır. Justinyanus, Basileus'un üvey kızı Holofira'yla evlenecektir. Holofira'nın bu durumla baş etmek için bulduğu çare Kayı Obasını nasıl bir yola sürükleyecektir. Yıllardır aralarındaki savaşı mecburen bitirmiş olan Osman Bey ve İnegöl Tekfuru Nikola için barışı bitirecek ilk hamle kimden gelecektir?

Devlet olma vakti

Aradan geçen uzun zaman içerisinde Osman Bey'le dostluğunu pekiştirmiş olan Barkın'ın uyuttuğu düşmanlık Usta Arius'tan gelecek bir haberle uyanacaktır. Usta'nın yeni şeytani planı ne olacaktır? Osman Bey yıllar içinde büyümüş, devlet olma yolunda büyük adımlar atmıştır; fakat düşmanları da aynı ölçüde büyümüştür. Osman Bey'in düşmanlarına kurduğu tuzak ona İnegöl'ün kapılarını açabilecek midir?

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Yapım : Bozdağ Film

Yapımcı : Mehmet Bozdağ

Yönetmen : Ahmet Yılmaz

Senaryo : Mehmet Bozdağ, Mehmet İlker Altınay, Aslı Zeynep Peker Bozdağ, Mert Özel, Fatmanur Güldalı, Ali Ozan Salkım, Abdulkadir İlter

Oyuncular : Burak Özçivit (Osman), Didem Balçın (Selcan), Yıldız Çağrı Atiksoy (Malhun), Serhat Kılıç (Kosses), Erkan Avcı (Nikola), Seda Yıldız (Edebalı), Özge Törer (Bala), Emre Basalak (Gündüz), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Rüzgar Aksoy (Turgut), Yiğit Uçan (Boran), Ahmet Yenilmez (Demirci), Emin Gürsoy (Kumral Abdal), Buse Arslan (Aygül), Açelya Özcan (Ayşe), Fatih Ayhan (Baysungur), Ömer Ağan (Saltuk), Ahmet Kaynak (Bahadır), Oğuzhan Karbi (Nestor), Melis Gürhan (Cornelia), Can Bartu Aslan (Aktemur), Burak Alp Yenilmez (Kutan), Recep Çavdar (Andreas)

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