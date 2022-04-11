SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? | 11 Nisan 2022 Survivor'da 4. eleme adayı kim oldu? Dokunulmazlık oyununun kazananı...

Survivor All Star 2022'de haftanın 4. dokunulmazlık oyunu ekrana gelecek ve heyecan dolu anlar izleyiciyi ekrana kilitleyecek. Haftanın ilk 3 dokunulmazlık oyununun üçünü de Gönüllüler takımı kazanmıştı ve bu durumda, Ünlüler takımı 3 eleme adayı göstermek zorunda kaldı. Peki, haftanın 4. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazanacak? Haftanın 4. eleme adayı kim olacak? 11 Nisan 2022 Survivor All Star'a dair merak edilenler...

Survivor'da bu akşam haftanın 4. dokunulmazlık oyunu ekrana gelecek ve heyecan dolu anlar yaşanacak. Haftanın ilk üç dokunulmazlık oyununu da kaybeden Ünlüler takımından 3 eleme adayı belirlenirken, haftanın 4. eleme adayı şimdiden merak edilenler arasında yer aldı. Haftanın ilk eleme adayı Survivor Barış olurken ikinci eleme adayı Survivor Gizem oldu ve son aday da Perviz olarak belirlendi. Peki, 11 Nisan Pazartesi akşamı Survivor'da 4. dokunulmazlık oyununu kim kazanacak? Haftanın 4. eleme adayı kim olacak? Detaylar haberimizde...

11 NİSAN DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANACAK? HAFTANIN 4. ELEME ADAYI KİM OLACAK?

11 Nisan Survivor All Star'da bu haftanın son dokunulmazlık oyunu ekrana gelecek. Haftanın 4. eleme adayı ve dokunulmazlığı kazanan takım yeni bölümün akabinde haberimizde yer alacak.

10 NİSAN SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI? 3. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Haftanın 3. dokunulmazlık oyununu kazanan takım dün akşam lazanya ödülünün sahibi oldu. Kadınlar yarışını ünlüler, erkekler mücadelesini de gönüllüler kazandı. 3. dokunulmazlığın kazananı da gönüllüler oldu.

Bu hafta 3. eleme adayı ise yine ünlüler takımından Perviz oldu.

9 NİSAN SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor All Star'da 9 Nisan Cumartesi günü oynanan dokunulmazlık oyununda kazanan takım Gönüllüler oldu.

SURVIVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu gönüllüler kazanmıştı ve ünlüler takımından Barış ilk aday olarak belirlenerek yokluk adasına gitti. İkinci aday da ünlüler takımından çıktı. Ada konseyinde yapılan oylamanın ardından haftanın ikinci eleme adayı Gizem Memiç oldu.