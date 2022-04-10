Kanal D ekranlarından yayınlanan Yargı dizisi, 28. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Yargı dizisi, 27. bölümüyle takipçilerinin beğenisini kazanmıştı. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Yargı 28. bölüm full izle, Kanal D Yargı izle, Yargı yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Yargı dizisinin 28. ve en son yayınlanan bölümü...

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Yargı dizisinde heyecan dorukta. Yargı 10 Nisan Pazar günü ekranlara geldi. Yargı 28. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Yargı son bölüm bilgileri; Yargı 28. bölümü...

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YARGI 28. BÖLÜM KONUSU

Ilgaz hayatının en zor konuşmasını yapacaktır. Ceylin'i ise büyük bir sınav beklemektedir. Ilgaz çaresizce babasının mektubunu okur. Artık gerçeklerin ayyuka çıkmasına çok az kalmıştır. Bunu Ceylin'e nasıl anlatacağını düşünürken Yekta çoktan uygulamaya geçmiştir.

Ceylin, babasının katilinin kim olduğunu öğrenecek midir?

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👉YARGI 28. BÖLÜM İZLE

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👉YARGI 28. BÖLÜM İZLE