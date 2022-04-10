Kanal D ekranlarından yayınlanan Yargı dizisi, 28. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Yargı dizisi, 27. bölümüyle takipçilerinin beğenisini kazanmıştı. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Yargı 28. bölüm full izle, Kanal D Yargı izle, Yargı yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Yargı dizisinin 28. ve en son yayınlanan bölümü...

Kanal D ekranlarından yayınlanan Yargı, 28. bölümüyle ekranlara gelecek Yargı'nın 28. bölümünde neler yaşanacağı merak edilirken, dizinin yeni bölümüyle ilgili bilgiler araştırılıyor. Peki, Yargı'nın yeni bölümünde neler yaşandı? Yargı dizisinin 28. bölümüyle ilgili tüm bilgiler ve Yargı dizisinin yeni bölümü haberimizde...

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YARGI 28. BÖLÜM KONUSU

Ilgaz hayatının en zor konuşmasını yapacaktır. Ceylin'i ise büyük bir sınav beklemektedir. Ilgaz çaresizce babasının mektubunu okur. Artık gerçeklerin ayyuka çıkmasına çok az kalmıştır. Bunu Ceylin'e nasıl anlatacağını düşünürken Yekta çoktan uygulamaya geçmiştir.

Ceylin, babasının katilinin kim olduğunu öğrenecek midir?

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👉YARGI 28. BÖLÜM İZLE

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👉YARGI 28. BÖLÜM İZLE