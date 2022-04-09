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atv ekranlarından yayınlanan Kardeşlerim dizisi, 47. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Kardeşlerim dizisi, 46. bölümüyle takipçilerinin beğenisini kazanmıştı. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Kardeşlerim 47. bölüm full izle, atv Kardeşlerim izle, Kardeşlerim yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Kardeşlerim dizisinin 47. ve en son yayınlanan bölümü...

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KARDEŞLERİM 47. BÖLÜM KONUSU

"Belki bir gün lazım olur diye; kıyıya köşeye biraz mutluluk saklamalıydık…"

Kaan ve Süsen, ağır yaralı bir halde hastaneye kaldırılırken, hastane koridorunda Akif ve çocukların gergin bekleyişi başlar. Babasından kalan hisseleri yönetecek olan Berk; annesini de yanına alarak, şirkete giderken, Oğulcan da Ömer'le beraber ailelerini geçindirebilmek için yeni bir iş kurar. Gönül'ü Orhan'dan uzak tutmak için ilk adımını atan Şengül, farkında olmadan hayatının en büyük hatasını yapar.

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Yönetmen: Serkan Birinci

Hikâye ve Senaryo: Gül Abus Semerci

Oyuncular: Celil Nalçakan (Akif), Halit Özgür Sarı (Kadir), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Damlasu İkizoğlu (Melisa), Gözde Türker (Harika), Kaan Sevi (Mazlum), Melis Minkari (Aybike), İrem Salman (Talya), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk)

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