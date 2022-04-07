Kanal D ekranlarının sevilen dizilerinden Camdaki Kız, 38. bölümüyle izleyicilerle buluşacak. Camdaki Kız izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünde neler yaşandığını merak ederken, arama motorlarında Camdaki Kız 38. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Camdaki Kız 38. bölümünde neler yaşandı? Camdaki Kız'ın 38. ve yeni bölümüyle ilgili tüm bilgilere ve Camdaki Kız dizisinin 38. bölümüne haberimizden ulaşabilirsiniz.

Kanal D ekranlarından izleyiciyle buluşan Camdaki Kız dizisinde heyecan dorukta. Camdaki Kız'ın 7 Nisan Perşembe günü ekranlara gelen 38. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Camdaki Kız son bölüm bilgileri...

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CAMDAKİ KIZ 38. BÖLÜM KONUSU

Mantığı aksini söylese de kalbini dinleyerek tekrar Hayri ile görüşen Nalan, Feride'ye yakalanır. Nalan ve Hayri arasında yaşanabileceklerden korkan Feride ise, bunu engellemek adına Koroğlu Konağı'na taşınmaya karar verir. Pervin'le görüşmeye giden Cavit, Rafet ile Pervin'in bir geçmişleri olduğundan şüphelenir. Muzo, üzüldüğü bir anda Pera'ya sığınınca, ikili arasındaki yakınlık iyice artar. Hayri'nin kaybolan cüzdanını bulan Nalan, korktuğu gerçekle karşılaşacaktır.

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👉CAMDAKİ KIZ 38. BÖLÜM İZLE

👉CAMDAKİ KIZ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉CAMDAKİ KIZ 38. BÖLÜM İZLE

👉CAMDAKİ KIZ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉CAMDAKİ KIZ 38. BÖLÜM İZLE

👉CAMDAKİ KIZ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉CAMDAKİ KIZ 38. BÖLÜM İZLE

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👉CAMDAKİ KIZ 38. BÖLÜM İZLE