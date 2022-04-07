atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde heyecan dorukta. İzleyiciler, Bir Zamanlar Çukurova'nın 7 Nisan Perşembe günü ekranlara gelecek 131. bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölüm bilgileri...
👉BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN
👉BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 131. BÖLÜM İZLE
👉BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 131. BÖLÜM FRAGMANI İZLE
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 131. BÖLÜM KONUSU
Şermin'in Betül'ü alıp İstanbul'a dönmeye karar vermesiyle birlikte çılgına dönen Çolak adamlarıyla birlikte konağı basar. Bu sırada konağa gelen Fikret, Çolak'ın cezasını verince dengeler bir anda değişir.
Züleyha'yı ikna edebilmek için her yolu deneyen Hakan, farklı bir planla gerçek kimliğini ve istihbarat için çalıştığını açıklasa da başarılı olamaz. Tam da bu sırada Kerem Ali ve Leyla'nın doğum günü kutlaması için Züleyha ve Fikret'in bir araya gelmesi ve bu fotoğrafın "Yamanlar ve Fekeliler Yeniden Bir Arada!" şeklinde yorumlanması Hakan'ı çılgına çevirir.
👉BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN
👉BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 131. BÖLÜM İZLE
👉BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 131. BÖLÜM FRAGMANI İZLE
👉BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN
👉BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 131. BÖLÜM İZLE
👉BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 131. BÖLÜM FRAGMANI İZLE
👉BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN
👉BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 131. BÖLÜM İZLE
👉BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 131. BÖLÜM FRAGMANI İZLE
👉BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN
👉BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 131. BÖLÜM İZLE
👉BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 131. BÖLÜM FRAGMANI İZLE
👉BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN
👉BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 131. BÖLÜM İZLE
👉BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 131. BÖLÜM FRAGMANI İZLE