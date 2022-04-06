atv ekranlarının sevilen dizilerinden Kuruluş Osman, 89. bölümüyle izleyicilerle buluşacak. Kuruluş Osman izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünde neler yaşandığını merak ederken, arama motorlarında Kuruluş Osman 89. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Kuruluş Osman 89. bölümünde neler yaşandı? Kuruluş Osman'ın 89. ve yeni bölümüyle ilgili tüm bilgilere ve Kuruluş Osman dizisinin 89. bölümüne haberimizden ulaşabilirsiniz.

atv ekranlarından yayınlanan Kuruluş Osman dizisi, 88. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Kuruluş Osman dizisi, 88. bölümüyle takipçilerinin beğenisini kazanmıştı. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Kuruluş Osman 88. bölüm full izle, atv Kuruluş Osman izle, Kuruluş Osman yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Kuruluş Osman dizisinin 88. ve en son yayınlanan bölümü...

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KURULUŞ OSMAN 89. BÖLÜM KONUSU

Cornelia'nın maskesi düşecek mi?

Selcan Ana'ya yapılan saldırı bütün Kayı Obasını galeyana getirmiştir. Osman Bey bu işin peşini bırakmayacaktır. Osman Bey meseleyi çözmek için ne yapacaktır? Malhun Hatun ve Bala Hatun, Cornelia'nın Selcan Ana'yı koruma numarasıyla kendisini aklamaya çalıştığını fark ederler. Şimdi sıra Cornelia'nın hainliğini ispat etmektedir. Cornelia'yı açık edecek delil nedir?

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Osman Bey'in Nikola'ya vuracağı büyük darbe nedir?

Osman Bey, Barkın ve İbrahim Fakih kimliğine bürünen Usta Arius'u karşısına alır. İvaz Bey ve Umur Bey'in ölümüne dair şüphelerini dile getirir. Usta ve Barkın, Osman Bey'in şüphelerini bertaraf etmeye çalışmak için ne yapacaklardır? Osman Bey bir yandan görünmez düşmanıyla uğraşırken öte yandan da İnegöl'ün fethi için hazırlıklarına devam eder. Nikola'ya göz açtırmamaya kararlıdır. Osman Bey'in Nikola'ya vuracağı büyük darbe nedir?

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Osman Bey Usta Arius'un canını alacak mı?

Osman Bey düşmanının niyetini çözmüştür. Tüm çabalarına rağmen oyunlarını bozmakta kararlıdır. İnegöl fethedilene kadar pusatını kınına sokmayacaktır. Bu uğurda önüne çıkan en büyük engel Usta Arius'tur. Osman Bey Usta Arius'un canını alacak mıdır?

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Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', atv ekranında çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.

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Yapım: Bozdağ Film

Yapımcı: Mehmet Bozdağ

Genel Yönetmen: Metin Günay

Yönetmen: Ahmet Yılmaz – Fethi Bayram

Senaryo: Mehmet Bozdağ, İsa Yıldız, Mehmet İlker Altınay, Aslı Zeynep Peker Bozdağ, Mert Özel, Fatmanur Güldalı, Ali Ozan Salkım, Abdulkadir İlter

Oyuncular: Burak Özçivit, Didem Balçın, Yıldız Çağrı Atiksoy, Serhat Kılıç, Erkan Avcı, Seda Yıldız, Yıldıray Şahinler, Özge Törer, Emre Basalak, Rüzgar Aksoy, Burak Çelik, Çağrı Şensoy, Yiğit Uçan, Ahmet Yenilmez, Emin Gürsoy, Buse Arslan, Emel Dede, Şeyma Korkmaz, Açelya Özcan, Fatih Ayhan, Ömer Ağan, Ahmet Kaynak, Serdar Kayaokay, Oğuzhan Karbi, Serhat Parıl, Melis Gürhan, Can Bartu Aslan, Burak Alp Yenilmez, Gizem Kala, Recep Çavdar, Rıdvan Uludaşdemir, Serdar Akülker

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