Survivor 2022'de heyecan sürüyor. 5 Nisan 2022 Salı günü yayınlanacak bölümde Nagihan ve Nisa arasında yaşanan gerilim, ödül oyunu ve eleme konseyi merakla bekleniyor. İşte detaylar...

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor 2022 All Star'da 5 Nisan Salı günü yayınlanacak bölümde Ardahan, Gökhan, Barış ve Gizem arasından elenecek isim belli olunca haberimizde yer alacak.

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2022'de 5 Nisan 2022 Salı günü yayınlanacak bölümde ödül oyunu heyecanı yaşanacak. Adeta dokunulmazlık oyunu gibi zor bir parkurda yarışacak olan yarışmacılar güç ve taktik kullanarak bayraklarını savunacak.

NAGİHAN VE NİSA ARASINDA GERİLİM

Ünlüler takımında başarılı bir performans sergileyen Nagihan ve gönüllüler takımından Nisa arasında tartışma yaşandı. Nisa, Nagihan'ın doping kullandığını iddia ederken, Nagihan bu duruma tepki gösterdi.



SURVIVOR GİZEM KİMDİR?

Survivor Gizem Memiç, 16 Mayıs 1990 tarihinde doğdu. Türk model ve güzellik kraliçesi. 1 Nisan 2010 tarihinde Miss Turkey seçilmiştir.

Tacını bir önceki yılın kraliçesi Miss Turkey 2009 Ebru Şam'dan aldı. Türkiye'yi hem Miss World Dünya Güzellik Yarışması'nda hem de Miss Universe Kâinat Güzellik Yarışması'nda temsil etti.

Bilkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı mezunudur.7 Şubat 2016 tarihinde başlayan Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasında Gönüllüler takımında yer aldı. Yarışmanın 115. gününde adaya veda ederek Survivor 2016'da 10. oldu.

GÖKHAN KESER KİMDİR?

Gökhan Keser, 9 Eylül 1987'de İzmir'de doğmuştur. Ailesi, Rize'nin Pazar ilçesinden İzmir'e yerleşmiştir. Kökeni Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Kale köyüne kadar uzanmaktadır. 14 yaşında hobi olarak başladığı modellik kariyerine birçok şey sığdırdı. Model, oyuncu ve müzisyen olan Gökhan Keser, daha önce de Survivor'a katıldı.

SURVIVOR ARDAHAN KİMDİR?

2022 yılı itibariyle 35 yaşında olan Survivor Ardahan, 1987 yılında Adana'da dünyaya gelmiştir ve yaşamını hala Adana'da sürdürmektedir. 8 yıl boyunca Adanaspor altyapı takımlarında futbol oynayan Uzkanbaş, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle futbola ara vermek zorunda kalmıştır.

Zaman bulduğu o sırada askerlik görevini yerine getirmek için askere giden Uzkanbaş, askerden geldikten kısa bir dönem sonra ilk yurtdışı tecrübesini yaşamıştır.

Önce Dubai'ye gidip 2 yıl orada kalan ve Türkiye'ye dönüşüyle birlikte spora tekrar zaman ayıran Uzkanbaş, Kazakistan'a geçerek orada da 6 ay bulunmuştur. "Yeni yerler, yeni kültürler ve yeni insanlar tanımayı çok seviyorum, bu yüzden imkanım olduğu süre içinde hep bir yerlere gidip, yeni yerler görmek istiyorum." diyerek kendisini ifade eden Ardahan Uzkanbaş, "İnsanların yüzündeki tebessüm olmak istiyorum" diyerek kendini tanımlamaktadır.

SURVIVOR BARIŞ KİMDİR?

21 Ocak 1991'de İzmir'de dünyaya gelen Barış Murat Yağcı, 2022 yılı itibariyle 31 yaşındadır ve Birce Akalay'ın kuzenidir. Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası ilişkiler bölümünden mezun olan Yağcı, ikinci üniversite kapsamında Anadolu Üniversitesi Spor yönetimi bölümünde eğitim almıştır.

Efes Pilsen Spor Kulübü'nde profesyonel olarak basketbol oynayan fakat sakatlandıktan sonra spor hayatına devam edeyen Barış Murat Yağcı, bir dönem modellik yapmıştır. Best Model of Turkey adlı yarışmaya katılıp "Best Fotomodel" seçildikten sonra yapımcılar tarafından keşfedilen Yağcı, ilk oyunculuk deneyimini, 2014 yılında yayımlanmış olan Kocamın Ailesi adlı dizide Akın karakterini canlandırarak yaşamıştır.

2014 yılında yayımlanan Figüran adlı sinema filminde Pelin Şafak'ın arkadaşı olarak rol alan Yağcı, 2015 yılında yayımlanan Kiralık Aşk adlı dizide Eymen karakterini, 2017 yılında yayımlanan Şevkat Yerimdar adlı dizide ise Bora karakterini canlandırmıştır.

2018 yılında yayımlanan Sosyetik Gelin adlı televizyon filminde Demir karakterini canlandıran Barış Murat Yağcı, 2020 yılında Acun Ilıcalı'nın düzenlediği Survivor yarışmasına katılmış ve bu yarışmayı 2.likle bitirmiştir.

1,92 boya sahip olan Barış Murat Yağcı, 88 kilodur.