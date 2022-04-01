Survivor yokluk adasi'na kim gitti? 1 Nisan Survivor ilk eleme adayı belli oldu

Survivor 2022'de heyacan tüm hızıyla devam ediyor. Ekranların sevilen yarışmasının 1 Nisan Cuma günü yayınlanan yeni bölümünde, dokunulmazlık oyununun galibi merak ediliyor. Survivor'ın sıkı takipçileri arama motorlarında, 'Survivor izle, Survivor All Star dokunulmazlık izle, Survivor 1 Nisan dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor 1 Nisan dokunulmazlık oyununun galibi kim?' gibi aramalarda bulunuldu. İşte Survivor'a ait detaylar haberimizde...

Survivor All-Star 2022'de heyecan devam ediyor. 1 Nisan Cuma günü yayınlanacak yeni bölümde dokunulmazlık oyunu oynandı.. Ünlüler ve Gönüllüler takımı dokunulmazlık oyunu için kıyasıya rekabet içerisinde bulundu.

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da yayınlanan yeni bölümde yarışmacılar zorlu bir parkurda karşı karşıya geldi. 1 Nisan Cuma günü yayınlanan ve büyük bir mücadele verilen dokunulmazlık oyununu kazanan takım ÜNLÜLER oldu.

Ünlüler Takımı: Adem Kılıçcı, Aycan Yanaç, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Birsen Bekgöz, Çağan Atakan Arslan, Elif Gören, Furkan Kızılay, Mert Öcal, Merve Aydın, Nagihan Karadere, Sema Aydemir, Sercan Yıldırım, Bora Edin, Gizem Memiç, Parviz Abdullayev, Aşkım Burçe Tunay

Gönüllüler Takımı: Anıl Berk Baki, Ardahan Uzkanbaş, Berkan Karabulut, Berna Keklikler, Evrim Keklik, Gizem Kerimoğlu, Gökhan Keser, Hikmet Tuğsuz, Nisa Bölükbaşı, Ogeday Girişken, Seda Ocak, Sude Burcu, Yasin Obuz, Ayşe Yüksel, Yağmur Banda