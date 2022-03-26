SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 26 Mart Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Survivor'da heyecan tüm hızıyla sürüyor. Ünlüler ve gönüllüler takımın 26 Mart Cumartesi akşamı oynayacağı dokunulmazlık oyunu büyük bir heyecana sahne oldu. Survivor'ın sıkı takipçileri dokunulmazlık oyununun kazananı ve eleme adayı olacak kişiyi merak ediyor. Arama motorlarında, 'Survivor All Star'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 26 Mart Survivor dokunulmazlık hangi takımın oldu? Survivor'da eleme adayı kim oldu?' gibi aramalarda bulunuldu. İşte Survivor'a ait detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 26.03.2022- 23:30