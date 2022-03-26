Surivor'da eleme adayı kim oldu? 26 Mart Survivor'da dokunulmazlık oyununu kazanan takım...

Survivor'da heyecan tüm hızıyla sürüyor. Ünlüler ve gönüllüler takımın 26 Mart Cumartesi akşamı oynayacağı dokunulmazlık oyunu büyük bir heyecana sahne olacak. Survivor'ın sıkı takipçileri dokunulmazlık oyununun kazananı ve eleme adayı olacak kişiyi merak ediyor. Arama motorlarında, 'Survivor All Star'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 26 Mart Survivor dokunulmazlık hangi takımın oldu? Survivor'da eleme adayı kim oldu?' gibi aramalarda bulunuldu. İşte Survivor'a ait detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 26.03.2022- 14:10