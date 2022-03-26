atv ekranlarının sevilen dizilerinden Kardeşlerim, 45. bölümüyle ekranlara gelecek. Kardeşlerim izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünde neler yaşandığını merak ederken, arama motorlarında Kardeşlerim 45. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Kardeşlerim dizisinin 45. bölümünde neler yaşandı? Kardeşlerim dizisinin yeni bölümüyle ilgili tüm bilgilere ve Kardeşlerim dizisinin 45. bölümüne haberimizde ulaşabilirsiniz.

atv ekranlarından yayınlanan Kardeşlerim dizisi, 45. bölümüyle ekranlara gelecek. Kardeşlerim dizisinin yeni bölümüyle ilgili bilgiler arama motorlarında araştırılıyor. Peki, ekranların en çok sevilen dizilerinden olan Kardeşlerim'in yeni bölümünde neler yaşandı? Kardeşlerim dizisinin 45. bölümüyle ilgili tüm bilgiler haberimizde...

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KARDEŞLERİM 45. BÖLÜM KONUSU

Eren ailesi, bir sevdiğini daha kaybetme korkusuyla karşı karşıya kalırken; Nebahat'in Resul'ü durdurmak için yaptığı hamle, hiç beklenmedik bir şekilde sonuçlanır. Ömer, bulaştığı bela yüzünden, ailesinden ciddi bir tavır görürken; Şengül ise karşılaştığı manzara karşısında şoke olur. Ataman Koleji'nde açılacak olan okul radyosu, yeni sürprizleri beraberinde getirirken; Eren kardeşler, ayakta kalabilmek için yeniden birbirlerine tutunmak zorundadırlar.

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Yönetmen: Serkan Birinci

Hikâye ve Senaryo: Gül Abus Semerci

Oyuncular: Celil Nalçakan (Akif), Halit Özgür Sarı (Kadir), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Damlasu İkizoğlu (Melisa), Gözde Türker (Harika), Kaan Sevi (Mazlum), Melis Minkari (Aybike), İrem Salman (Talya), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk)

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