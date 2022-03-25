A Spor spot: atv ekranlarının sevilen dizilerinden Yalnız Kurt, 9. bölümüyle izleyicilerle buluşacak. Yalnız Kurt izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünde neler yaşandığını merak ederken, arama motorlarında Yalnız Kurt 9. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Yalnız Kurt'un 9. bölümünde neler yaşandı? Yalnız Kurt'un yeni bölümüyle ilgili tüm bilgilere ve Yalnız Kurt dizisinin 9. bölümüne haberimizde ulaşabilirsiniz.

atv ekranlarından yayınlanan Yalnız Kurt dizisi, 9. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Yalnız Kurt 8. bölümüyle takipçilerinin beğenisini kazanmıştı. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Yalnız Kurt 9. bölüm full izle, atv Yalnız Kurt izle, Yalnız Kurt yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Yalnız Kurt dizisinin 9. ve en son yayınlanan bölümü...

📺YALNIZ KURT TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

📺YALNIZ KURT 9. BÖLÜM İZLE

📺YALNIZ KURT 9. BÖLÜM FRAGMANI

YALNIZ KURT 9. BÖLÜM KONUSU

Altay yaptığı plan gereği Nazar'ı hapishaneden kaçırmış ama Nizam tarafından vurulmuştur. Nizam'ın Altay'ı yaralaması Mira'yı oldukça sinirlendirir. Normal şartlarda iz bırakmamak adına öldürülmesi gereken birine Mira'nın fazladan ilgi göstermesi Nizam'ı şaşırtır ve Mira'nın Altay'a karşı zaafı olduğundan şüphelenmeye başlar.

📺YALNIZ KURT TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

📺YALNIZ KURT 9. BÖLÜM İZLE

📺YALNIZ KURT 9. BÖLÜM FRAGMANI

Hapishaneden kurtulan Nazar yeni görevini Mira'dan öğrenir. Yıldırım Projesi'ni imha edecektir. Nazar'ın görevini yerine getirebilmesi için projeyi kendi gözleriyle görmesi gerekmektedir. Bunu da kendi adamlarıyla yapmak ister. Operasyonda etkisiz kalacağını düşünen Nizam bu işe bozulur.

Sezai Paşa'nın ölümünden sonra zor günler yaşayan Gündüz'e gizemli bir mektup gelir. Mektubu alan Gündüz heyecanlanır.

Doğan telefonunda böcek bulunmasının hesabını sormak için Mira'nın evine gider. Mira'nın evinde Doğan'ı bir sürpriz beklemektedir. Sare ise Doğan'ın telefonuna böcek koyan kişinin kendisi olduğunun anlaşılacağından tedirgindir. Ela'nın yanına gitme bahanesiyle bir süre uzaklaşır.

Ahmet tarafından bir müddet görevden el çektirilen Viking'in bunu Yetim Kurtları'na anlatması kolay olmayacaktır. Nizam, Nazar'ı fabrikaya sokmanın bir yolunu bulmuştur. Ulvi ve Akın devreye girip bu işi halledeceklerdir.

📺YALNIZ KURT TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

📺YALNIZ KURT 9. BÖLÜM İZLE

📺YALNIZ KURT 9. BÖLÜM FRAGMANI

Altay kulübeye gider ama kumandanı bulamaz. Kumandan ortada yoktur. Bir mektup bırakıp gitmiştir. Altay mücadelesinde yalnız kaldığını düşünürken Davut Bahadır tarafından gönderilen beklenmedik bir misafir kulübeye gelir.

Fabrikaya sızan Nazar içeride Yıldırım Projesine ulaşabilecek mi? Gündüz'e gelen gizemli mektupta ne yazmaktadır? Ela'nın yanına giden Sare şüpheleri üzerinden atabilecek midir? Görevden el çektirilen Viking nasıl bir yol izleyecek? Kumandan nerededir? Altay'ı ziyaret eden beklenmedik misafir kimdir?

📺YALNIZ KURT TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

📺YALNIZ KURT 9. BÖLÜM İZLE

📺YALNIZ KURT 9. BÖLÜM FRAGMANI