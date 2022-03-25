Survivor All Star 2022'de yarışmacılar mücadeleye devam ediyor. 25 Mart Cuma günü yayınlanacak yeni bölümde haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynanırken, Acun Ilıcalı bir yarışmacının adaya veda edeceğini açıklayacak.Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazanacak? 25 Mart 2022 Survivor dokunulmaz oyununun galibi kim olacak? Survivor'a devam edemeyecek yarışmacı kim?Detaylar haberimizde...

Ekranların en çok izlenen yarışma programlarından Survivor'da nefes kesen mücadele sürüyor. Ünlüler ve Gönüllüler takımı, yeni bölümde oynanacak dokunulmazlık oyununu kazanmak için kıyasıya bir mücadele verecek. Öte yandan Survivor'da sürpriz bir ismin adaya veda ettiği açıklanacak. Peki, Survivor'da elenen isim kim oldu? Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'un yeni bölümüyle ilgili bilgiler haberimizde...

25 MART SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANACAK?

Survivor'da bu akşam haftanın ilk dokunulmazlık oyunu ekrana gelecek ve kazanan takım dokunulmazlığın sahibi olacak. 59. yeni bölümün akabinde detaylar haberimizde yer alacak.

25 MART SURVIVOR KİM ELENDİ?

Survivor'da gerçekleştirilen konseyde bir yarışmacının adaya veda edeceğini açıklandı. Survivor 59. yeni bölüm fragmanı nefes kesti. Yeni bölümün ardından detaylar haberimizde yer alacak.

Ünlüler Takımı: Adem Kılıçcı, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Çağan Atakan Arslan, Elif Gören, Mert Öcal, Merve Aydın, Nagihan Karadere, Sema Aydemir, Bora Edin, Gizem Memiç, Parviz Abdullayev.

Gönüllüler Takımı: Anıl Berk Baki, Ardahan Uzkanbaş, Berkan Karabulut, Evrim Keklik, Gökhan Keser, Hikmet Tuğsuz, Nisa Bölükbaşı, Ogeday Girişken, Seda Ocak, Sude Burcu, Yasin Obuz, Ayşe Yüksel.