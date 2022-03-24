TRT 1'in sevilen dizisi Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı, 24. yeni bölümü ile izleyicileriyle buluşacak. Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı, 23. bölüm ile büyük beğeni toplamıştı. Birçok kişi Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisi ile ilgili araştırma yapıyor. Arama motorlarında araştırma yapanlar, Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 24. bölüm full izle, TRT Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı izle, Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinin 24. ve en son yayınlanan bölümü...

TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşacak olan Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinde heyecan dorukta. İzleyiciler, Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinin 24 Mart Perşembe günü ekranlara gelecek yeni bölümünde neler yaşanacağını merak ediyor. İşte Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı son bölüm bilgileri...

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BARBAROSLAR 24. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Piri Reis ve leventlerle beraber gizlice Modon'a giren Hızır Reis, Oruç'u öldürmeye hazırlanan Gabriel'i boynuna dayadığı kılıcıyla durdurmayı başarmıştı. Gabriel ölecek midir? Hızır, Baba Oruç ve Antuan'ı esirlikten kurtarmayı başarabilecek midir? Oruç'un öldürüleceğini bilmesine rağmen Şehzade Korkud'dan aldığı yardım filolarıyla Levitha Adası'nda bir bombardıman başlatan Mesih Paşa'yı kim, nasıl durduracaktır?

Meryem içlerindeki hainin Şahsenem olduğuna ilişkin şüphesini Hızır ile paylaşmıştı. Şahsenem, Hızır ile yakınlaşmasına engel olan Meryem'e nasıl zarar verecektir? Hızır ve leventlerinin Modon'a gideceğini öğrenen Şahbaz, bu bilgiyi Gabriel'e ulaştıracağı sırada Şahin ve askerleri tarafından engellenmişti. Gabriel ile ittifak kurduğu şüphesiyle mekanında esir alınan Şahbaz kurtulabilecek midir? Mesih Paşa'nın tuzağına düşerek posta geçen İlyas, sadakatsizlikle suçlanarak Hızır'dan büyük bir tokat yemişti. Hızır ile yolları tamamen ayrılan ve postu bırakmaya kalkarsa sürgün ya da idam edileceğini bilen İlyas'a şimdi ne olacaktır? Esma ile yaşadıkları tartışma sonunda araları açılan Meryem ve Isabel bu süreçte nasıl gerginlikler yaşayacaktır? Oruç geri döndüğünde postuna geçen kardeşiyle nasıl bir yüzleşme yaşayacak ve Mesih Paşa'ya ne yapacaktır?

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