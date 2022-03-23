Kanal D ekranlarının sevilen dizilerinden Sadakatsiz, 53. bölümüyle izleyicilerle buluşacak. Sadakatsiz izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünde neler yaşandığını merak ederken, arama motorlarında Sadakatsiz 53. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Sadakatsiz'in 53. bölümünde neler yaşandı? Sadakatsiz 53. ve yeni bölümüyle ilgili tüm bilgilere ve Sadakatsiz'in tüm bölümlerine haberimizde ulaşabilirsiniz.

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Sadakatsiz dizisinde heyecan dorukta. Sadakatsiz 23 Mart Çarşamba günü ekranlara gelecek. Sadakatsiz 53. bölümünde neler yaşanacağını izleyiciler merak ediyordu. İşte Sadakatsiz son bölüm bilgileri; Sadakatsiz 53. Bölümü

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SADAKATSİZ 53. BÖLÜM KONUSU

Derin'e yakalanması ile köşeye sıkışan Volkan, hem Derin'i sakinleştirmek hem de Asya'yla yeniden kurduğunu düşündüğü yakınlığı korumak için uğraşır. Derin, Asya konusunda daha da hırslanırken, Volkan'ı elinde tutmak için attığı adımlar ayağına dolanmak üzeredir. Gönül'ün aldığı büyük karar herkesi şaşkına uğratırken Asya'nın doğum günü öncesinde çıktığı yolculuk akıllarda soru işareti bırakır. Volkan ve Derin bir kere daha Asya'nın tuzağına düşecek midir? Asya'nın başlattığı büyük savaşta kazanan kim olacaktır?

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👉SADAKATSİZ 53. BÖLÜM İZLE

👉SADAKATSİZ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉SADAKATSİZ 53. BÖLÜM İZLE

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