Konusu ile dikkat çeken TRT 1'in sevilen dizisi Teşkilat, 39. bölümüyle izleyici ile buluşacak. Teşkilat dizisinin takipçileri sık sık yeni bölüm ile ilgili araştırma yapıyor. Yapılan sorgularda, Teşkilat 39. bölüm full izle, TRT 1 Teşkilat izle, Teşkilat yeni bölüm izle ifadeleri yer alıyor. İşte Teşkilat dizisinin 39. bölümüyle ilgili tüm bilgiler...

TRT1 ekranlarında Pazar akşamları yayınlanan Teşkilat 39. yeni bölüm ile izleyici karşısına çıkacak. Diziyi izlemek isteyenler veya internet üzerinden takip etmek isteyenler "Teşkilat 39. yeni son bölüm izle" araması yapıyor. İşte Teşkilat son bölüm detayları ve 38. bölüm izleme linki…

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TEŞKİLAT 39. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Şirket kimyasal silah planının başarısız olmasının ardından sonra Yıldırım'ı saf dışı bırakmaya karar verir. Pes etmeyen Yıldırım, ekibin canını yakmak ve yoluna çıkan engelleri ortadan kaldırmak için gözünü en tepeye diker. Diğer yanda ekibimiz Ankara'ya dönmek için hazırlıklarını yaparken Hakkı'ya ulaşılamamaktadır. Hakkı'yı bulmak için örgütün merkezine girmek zorunda kalan ekibi burada büyük bir sürpriz beklemektedir. Kapana kısılan ekibimizin ise pes etmeye niyeti yoktur. Yıldırım bu durum üzerinden Mete Başkan'ı sıkıştırınca, Mete başkan hayatının en önemli kararını vermek zorunda kalacaktır.

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