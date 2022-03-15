SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? 15 Mart 2022 Survivor dokunulmazlık oyununun galibi hangi takım oldu?

Ekranların en çok izlenen yarışma programlarından Survivor'da heyecan tüm hızıyla sürüyor. Survivor All Star 2022'nin 15 Mart Salı günü yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlık ve iletişim oyunları oynandı. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu ve iletişim oyununu hangi takım kazandı? 15 Mart 2022 Survivor dokunulmaz oyununun galibi kim oldu? İşte yanıtı...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 15.03.2022- 22:56