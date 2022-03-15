Survivor'da heyecan tam gaz devam ediyor. 15 Mart'ta yayınlanan yeni bölümde Ünlüler ve Gönüllüler takımı dokunulmazlık ve iletişim oyunu için büyük mücadele verdi.
SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor All Star'ın yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlık ve iletişim oyununu kazanan takım Gönüllüler oldu.
Ünlüler Takımı: Adem Kılıçcı, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Çağan Atakan Arslan, Elif Gören, Mert Öcal, Merve Aydın, Nagihan Karadere, Sema Aydemir, Sercan Yıldırım, Bora Edin, Gizem Memiç, Parviz Abdullayev.
Gönüllüler Takımı: Anıl Berk Baki, Ardahan Uzkanbaş, Berkan Karabulut, Berna Keklikler, Evrim Keklik, Gökhan Keser, Hikmet Tuğsuz, Nisa Bölükbaşı, Ogeday Girişken, Seda Ocak, Sude Burcu, Yasin Obuz, Ayşe Yüksel.