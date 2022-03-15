SURVIVOR 2. ELEME ADAYI KİM OLDU? 15 Mart Survivor All-Star 2022'de hangi takım dokunulmaz oldu?

Survivor All Star 2022'de heyecan devam ediyor. Yarışmanın 15 Mart'ta yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlık oyununun sahibi ve 2. eleme adayı olan kişi merak ediliyordu. Arama motorlarında Survivor izle, Survivor 15 Mart, Survivor All Star dokunulmazlık oyunu izle, Survivor 2. eleme adayı belli oldu mu? gibi ifadeler yer aldı. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor 15 Mart dokunulmazlık oyununun galibi kim oldu? Survivor'da 2. eleme adayı kim oldu? İşte ayrıntılar...

TV 8'in popüler yarışması Survivor All Star 2022'de heyecan dozu yükseliyor. Haftanın ikinci dokunulmazlık ve iletişim oyununda Gönüllüler ve Ünlüler takımı kozlarını paylaştı. İlk dokunulmazlık oyununda kaybeden Ünlüler olurken, Mert Öcal aday gösterilmişti. Yarışmanın yayınlanan son bölümünde de yine dokunulmazlığı kaybeden takım Ünlüler oldu ve konseyde bir aday çıkardı.

SURVIVOR 2. ELEME ADAYI KİM OLDU? (15 MART)

Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu, Ünlüler takımı kaybetti. Kaybedilen oyun sonrası yapılan konseyde adı en çok yazılan Barış, Survivor All Star'da ikinci eleme adayı oldu.

📌Ünlüler Takımı: Adem Kılıçcı, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Birsen Bekgöz, Çağan Atakan Arslan, Elif Gören, Mert Öcal, Merve Aydın, Nagihan Karadere, Sema Aydemir, Bora Edin, Gizem Memiç, Parviz Abdullayev.

📌Gönüllüler Takımı: Anıl Berk Baki, Ardahan Uzkanbaş, Berkan Karabulut, Berna Keklikler, Evrim Keklik, Gökhan Keser, Hikmet Tuğsuz, Nisa Bölükbaşı, Ogeday Girişken, Seda Ocak, Sude Burcu, Yasin Obuz, Ayşe Yüksel.