Filmseverler, cumartesi akşam kuşağında ekranlara gelen Kıyamet filmiyle ilgili bilgileri araştırıyor. İzleyiciler, bilim-kurgu türündeki Kıyamet filmi için arama motorlarında "Kıyamet filmi konusu ne?", "Kıyamet filmi hangi kanalda?", "Kıyamet filmi hangi kanalda?" ve "Kıyamet filminin oyuncuları kimler?" gibi soruları arama motorlarında aratıyor. 2018 yapımı Kıyamet filmiyle ilgili tüm bilgiler haberimizde...

İsveç yapımı olan ve 2018 yılında vizyona giren Kıyamet filmi, cumartesi akşam kuşağında izleyiciyle buluştu. Filmsever, Kıyamet filmiyle ilgili bilgileri araştırıyor? Peki, Kıyamet filminin konusu ne? Kıyamet filmi hangi kanalda? Kıyamet filminin oyuncu kadrosunda kimler var?

KIYAMET FİLMİ KONUSU

Kıyamet, büyük bir kaosun ortasında gençlik aşkı ile yeniden bir araya gelmeye çalışan genç bir adamın hikayesini konu ediyor. İnsanlık büyük bir tehlike altındadır. Kaos, yıkım ve ölümün hüküm sürdüğü dünyada insanların tek amacı hayatta kalmayı başarmaktır. Genç bir adam olan Alex, tam da bu kargaşa içerisinde geçmişinden gelen bir hayaletle karşılaşır. Alex, henüz 12 yaşındayken babasının baskısı ile ayrılmak zorunda kaldığı ve o günden beri kalbinden söküp atamadığı gençlik aşkı Anna ile karşı karşıyadır. Hayatının aşkını bir kez daha kaybetmek istemeyen Alex, hayatını kaybetmek pahasına zorlu bir mücadeleye girişir. Genç adam, geçmişteki pişmanlıklarını telafi edip Anna ile yeniden bir araya gelebilecek midir?

KIYAMET FİLMİ HANGİ KANALDA?

Kıyamet filmi 12 Mart Cumartesi günü saat 20.00'de Star ekranlarından yayınlandı.

KIYAMET FİLMİ OYUNCU KADROSU

Christoffer Nordenrot - Alex

Lisa Henni - Anna

Jesper Barkselius - Björn

Pia Halvorsen - Eva

Magnus Sundberg - Konny

Krister Kern - Kim

Karin Bertling - Grandma

Ulrika Bäckström - Klara

Alexej Manvelov - Tholén

Yngve Dahlberg - Emil

Linda Kulle - Pettersson

Håkan Ehn - Lasse

Tarmo Sakari Hietala - Berry picker

Niklas Jarneheim - Uncle Erik

Arvin Kananian - Sharokh

Lo Lexfors - Elin

Liselott Lindeborg - Lenny

Rickard Lundqvist - Landers

Carlos Paulsson - Policeman

Rikard Svensson - Jögga

Johan Wåhlin - Råsmark

Eleonor Leone - Julia

Erik Bolin - Incident commande