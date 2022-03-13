atv ekranlarının yeni dizisi Adı Sevgi, ilk bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Merakla beklenen 1. bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Adı Sevgi 1. bölüm full izle, Adı Sevgi izle, Adı Sevgi 1. bölüm izle sorgularını yapıyor. Peki, Adı Sevgi'nin 13 Mart Pazar günü yayınlanacak ilk bölümünde neler yaşandı? İşte Adı Sevgi dizisinin ilk bölümüyle ilgili bilgiler...

👉ADI SEVGİ 1. BÖLÜM İZLE

👉ADI SEVGİ 1. BÖLÜM 2. FRAGMAN İZLE

👉ATV CANLI İZLE

ADI SEVGİ 1. BÖLÜM KONUSU

Elif öğretmen idealist düşünceler içinde Sarpça'ya gelir. Okulda son derece başarılı bir kız olan Zeynep; kınasından kaçmış en sevdiği yere okuluna gelmiştir. Elif, Zeynep'i umutsuzluğun kıyısından alırken, Zeynep'in bölgenin en güçlü ve varlıklı ailesi olan Baykara ailesinin tek oğlu Volkan'la evlenmek zorunda bırakıldığını öğrenir. Volkan ona takıntılı bir aşkla bağlanmıştır. Elif hemen Zeynep'i himayesine alır ve onu bu durumdan kurtarmak, okula geri döndürmek için harekete geçer. Ancak Volkan da Baykara ailesi de bu evliliğin gerçekleşmesi için inanılmaz büyük ve tehlikeli hamleler yapar.

👉ADI SEVGİ 1. BÖLÜM İZLE

👉ADI SEVGİ 1. BÖLÜM 2. FRAGMAN İZLE

👉ATV CANLI İZLE

Elif okuldaki ilk dersinde ise öğrencilerinin neredeyse hepsinin gizli ya da açık onun desteğine ihtiyacı olduğunu sezer. Bu sırada bir yanlış anlaşılma sonucu Baykara soyadını taşıyan Emir'le de tanışır. Daha ilk andan kıvılcımlar yaratan bu tanışma, Elif'i Emir'le birlikte Zeynep'i kurtarmak üzere harekete geçirir. Ancak olaylar hiç beklemedikleri biçimde onları bambaşka yerlere savurur…

👉ADI SEVGİ 1. BÖLÜM İZLE

👉ADI SEVGİ 1. BÖLÜM 2. FRAGMAN İZLE

👉ATV CANLI İZLE

Yapımcı: Koliba Film/Ata Türkoğlu

Yönetmen: Sadullah Celen

Senaryo: Filiz Alpgezmen, Murat Can Tura

Müzik: Kalan Müzik/Engin Arslan

Oyuncular: Yunus Emre Yıldırımer (Emir Baykara), Gizem Güneş (Elif Türkkan), Fatih Al (Ekrem Baykara), Nihan Büyükağaç (Macide Baykara), Mehtap Bayri (Şükran), Okday Korunan (Zahit), Hande Kaptan (Özlem), Asya Kasap (Zeynep Aydan), Mert Doğan (Volkan Baykara), Serpil Gül (Kerime Aydan), İlker Sami Kılıç (Doğukan Gündüz), Asena Keskinci (Gülendam Aydan), Esat Polat Güler (Mehmet Aydan), Kürşat Demir (Ferdi Özer), Ece Koroğlu (Fatma Zafer), Cenk Hakan Köksal (Nevzat Zafer), Lara Domaç (Fidan Özer), Sıla Korkmaz (Esma Zafer), Arzu Güler (Leyla Gündüz), Bora Kırkım (Arda Nasıf), Ozan Güçlü (Cem Nasıf), Berfu Öngören (Belkıs Üsküplü) ve Bertan Emre Dirikolu (Orhan Meteoğlu)

👉ADI SEVGİ 1. BÖLÜM İZLE

👉ADI SEVGİ 1. BÖLÜM 2. FRAGMAN İZLE

👉ATV CANLI İZLE