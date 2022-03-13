Konusu ile dikkat çeken TRT 1'in sevilen dizisi Teşkilat, 38. bölümüyle izleyici ile buluşacak. Teşkilat dizisinin takipçileri sık sık yeni bölüm ile ilgili araştırma yapıyor. Yapılan sorgularda, Teşkilat 38. bölüm full izle, TRT 1 Teşkilat izle, Teşkilat yeni bölüm izle ifadeleri yer alıyor. İşte Teşkilat dizisinin 38. bölümüyle ilgili tüm bilgiler...

TRT1 ekranlarında Pazar akşamları yayınlanan Teşkilat 38. yeni bölüm ile izleyici karşısına çıkacak. Diziyi izlemek isteyenler veya internet üzerinden takip etmek isteyenler "Teşkilat 38. yeni son bölüm izle" araması yapıyor. İşte Teşkilat son bölüm detayları ve 38. bölüm izleme linki…

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TEŞKİLAT 38. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Ekip kimyasal maddeleri barındıran taşıyıcının peşine düşer. Taşıyıcıyı bulduklarında düzenlenen operasyon sırasında hiç beklenmedik bir kayıp yaşarlar. Bu kayıp sonrası hırslanan ekip yeni bir amaç etrafında birleşir, bu kaybı onlara yaşatanlar bedellerini çok ağır ödeyecektir.

Gizli görevde olan Hakkı, ekibe yardım etmek için Yıldırım'ın yeni planını deşifre etmeye çalışır ancak hesapta olmayan yeni gelişmeler hayatını tehlikeye sokar. Halit, Yıldırım'ın hamlesi için Ceren'i sıkıştırırken, Ceren hücresinde çaresizce kurtarılmayı beklemektedir.

Yıldırım'ın kimyasalları Türkiye'ye sokma planı ekibin nokta atışı operasyonu sayesinde sekteye uğrayınca Yıldırım yeni hedefine yönelir. Bu hedefin boyutu tahmin edilenden büyüktür. Ekibimiz Yıldırım'ı durdurmaya çalışırken Mete çok zor bir karar vermek zorunda kalacaktır.

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